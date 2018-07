Asul din maneca lui Klaus Iohannis: Ce putem face noi pentru presedinte

Presedintele Romaniei a anuntat, chiar de la pupitrul prezidential, ca nu are optiuni constitutionale in fata puterii PSD. In ultima instanta, se va vedea nevoit sa accepte tot ceea ce majoritatea parlamentara si masinaria de putere ii pun in fata, in pofida nelinistilor sociale, a criticilor internationale si mai ales a propriei constiinte. Acum stim cu totii ca presedintele tarii nu are de ales.