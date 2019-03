Atac armat in Noua Zeelanda, la doua moschei: 49 morti. Noi operatiuni ale politiei

Atac armat Noua Zeelanda google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atac armat in Noua Zeelanda. Cel putin 49 de oameni au fost ucisi in atacuri asupra a doua moschei din orasul neozeelandez Christchurch, in timpul rugaciunii de vineri Atac armat in Noua Zeelanda. Atacatorul, un extremist de dreapta de nationalitate australiana, in varsta de 28 de ani, s-a filmat inainte si in timpul masacrului. El si-a montat camera video pe casca in asa fel incat oamenii sa vada ceea ce face. Barbatul, care s-a identificat drept Brenton Tarrant pe o retea de socializare, a transmis live pe ambele atacuri. In imagini se vede ca pe armele lui sunt scrise mai multe nume de comandanti de osti. Printre ele apar, in mod surprinzator, cele ale unor domnitori romani: Serban Cant ...