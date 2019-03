Atac armat in Noua Zeelanda! Sunt zeci de morti! Unul dintre ei a transmis LIVE atacul - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Zeci de oameni si-au pierdut viata in Noua Zeelanda, in atacuri armate comise in doua moschei din orasul Christchurch. Politia a retinut patru suspecti: trei barbati si o femeie. Unul dintre cei retinuti ar fi transmis live, pe internet, atacul. Individul postase pe un mesaj impotriva musulmanilor. Apoi, cu o camera prinsa de hainele sale, ar fi transmis momentul in care a intrat in lacasul de cult si a deschis focul asupra celor aflati acolo. ACTUALIZARE 08.30: 40 de oameni au murit in atacul din Noua Zeelanda. Este anuntul facut de premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, care califica atacul drept unul terorist. ACTUALIZARE 08.00: Cel putin 30 de oameni si-ar fi pierdut viata in Noua Zeelanda, scrie presa locala. Pana in urm ...