Atac armat in Paris. Doi barbati au fost impuscati

Doi barbati au fost raniti prin impuscare duminica dimineata, in cartierul Champs-Elysées din Paris, de agresori aflati pe o motocicleta si care au reusit sa fuga, transmite AFP, citand prefectura de politie din capitala franceza. Conform primelor elemente ale anchetei, principala ipoteza este cea a unei reglari de conturi, a indicat o sursa din cadrul politiei. Un palestinian a impuscat mortal doi israelieni si a ranit inca unul Cele doua victime au fost transportate la spital 'in stare grava, dupa ce au fost ranite cu arma de foc', a precizat un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta. Cei doi barbati se aflau in automobilul lor in momentul atacului, produs ...