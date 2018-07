Atac armat in SUA! Doi barbati au deschis focul asupra unei multimi. Mai multe persoane au fost ucise

Atac armat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei persoane au fost ucise, iar alte sapte ranite, dupa ce doi barbati au inceput sa traga la intamplare intr-o multime adunata in fata unui centru comercial din New Orleans. Seful politiei, Michael Harrison, a declarat in fata reporterilor ca cei doi suspecti ar fi avut o pusca si un pistol. Ei au tras la intamplare in multime si au lovit zece persoane, potrivit News.ro Politia a gasit trei victime, doi barbati si o femeie, care au murit pe loc. Alte sapte persoane ranite, cinci barbati si doua femei, au fost transportate la doua spitale separate. Patru dintre ele au fost transportate in vehicule private iar trei cu o ambulanta. Harrison a declarat ca una dintre persoane a fost operata si se afla ...