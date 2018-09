Atac armat in SUA! Patru persoane ranite intr-o cladire de birouri

Atac armat SUA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un atac armat a avut loc, miercuri, la o cladire de birouri din orasul american Middleton, Wisconsin. Politia a anuntat ca este vorba despre un „atacator activ”. Potrivit oamenilor legii, patru persoane au fost ranite, iar suspectul ar fi in stare critica. Pentru moment, nu se cunoaste motivul atacului. Vezi si: Breaking news! Atac armat in SUA! Peste sase persoane au murit Astfel, oamenii au fost sfatuiti sa ramana in locuinte si sa incuie toate usile, potrivit Newsweek si CNN. In zona la care au fost trimise fortele de ordine si agentii FBI sunt sediile mai multor companii, dar in apropiere sunt si cateva scoli, care au fost securizate. „Gandurile mele se indreapta spre pers ...