Atac armat intr-o banca din Cincinnati, soldat cu patru morti, intre care si atacatorul

Atac armat SUA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trei morti si cativa raniti, dupa un atac armat in orasul Cincinnati, din statul Ohio. Un barbat a impuscat trecatori, in fata unei banci din centru. Apoi, a intrat in holul bancii, unde a continuat sa traga focuri de arma. Trei oameni au murit, plus atacatorul, impuscat de politisti. Patru persoane, intre care si atacatorul, si-au pierdut viata joi intr-un incident armat produs intr-o banca in Cincinnati, in Ohio (nordul SUA), a anuntat seful politiei locale intr-o conferinta de presa, potrivit AFP, preluata de Agerpres. 'Atacatorul este mort', a afirmat Eliot Isaac, seful politiei din Cincinnati, precizand ca acesta intrase in cladire prin zona de livrare a bancii, dupa care a ajuns in holul ...