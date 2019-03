ATAC ARMAT intr-o scoala. Atacatorii sunt doi adolescenti

Scoala Raul Brasil din Suzano google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin opt persoane, printre care cinci copii, au fost ucisi astazi in urma unui atac armat la o scoala din orasul Suzano din sud-estul Braziliei, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Atac armat in Marsilia! Mai multe persoane au fost atacate de un individ inarmat cu un cutit Incidentul a avut loc la scoala publica Raul Brasil din orasul Suzano, situat la periferia estica a orasului Sao Paulo. Conform informatiilor aparute in presa braziliana, atacatorii au fost doi adolescenti, care au tras mai multe focuri de arma inainte sa intre in scoala. Printre persoanele decedate se numara cinci elevi, un adult si cei doi atacatori. Daca ti-a placut articolul, te a ...