Atac armat intr-un tramvai in Olanda. A fost identificat atacatorul - VIDEO

Un barbat a deschis focul asupra pasagerilor dintr-un tramvai in orasul olandez Utrecht, mai multe persoane fiind ranite, potrivit unor martori, transmite BBC. Atac armat in Noua Zeelanda, la doua moschei: 49 morti. Noi operatiuni ale politiei Incidentul s-a petrecut luni dimineata, in jurul ori locale 10:45 (ora Romanie, 11:45), in zona Oktoberplein din Utrecht. Fortele de ordine intervin, alaturi de trupele antitero. Atacatorul ar fi inca in libertate, potrivit presei locale. Martorii povestesc ca de fapt este vorba de mai multi atacatori. Unitatea Anterorista si Politia olandeza au dat publicitatii imagini cu atacatorul care azi, intr-un tramvai din Utrecht a ucis o persoana si a ranit grav alte 20.