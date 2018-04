ATAC ARMAT la sediul YouTube: Mai multe victime / VIDEO

Focuri de armă au putut fi auzite lângă sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters.

La locul incidentului au fost trimise ambulanţe, iar poliţia a avertizat să fie evitată zona. Spritalul General din San Fracncisco a anunţat că deja tratează pacienţi în urma incidentului, însă nu a făcut precizări în legătură cu starea acestora, scrie news.ro.

Poliţia americană a confirmat marţi prezenţa unui atacator înarmat în apropierea sediului grupului YouTube, filială a Google, la San Bruno, în California, relatează AFP.

"Răspundem unui trăgător activ. Vă rugăm să staţi departe Cherry Ave şi Bay Hill", adresa sediului grupului, a scris pe Twitter poliţia din San Bruno, într-o suburbie a oraşului San Francisco.

Angajaţi YouTube au anunţat prezenţa unui trăgător activ.

Un angajat a scris pe Twitter că oamenii părăsesc panicaţi clădirea.

"Eram într-o şedinţă şi s-a auzit cum trepida podeaua. Prima oară am crezut că este cutremur", a scris acesta.

Conform unor informaţii încă neconfirmate, atacatorul este o femeie.

.@RebeccaJarvis tells @GStephanopoulos that employees inside YouTube headquarters say they heard multiple gunshots, barricaded themselves while waiting law enforcement. https://t.co/nToqhLB51z pic.twitter.com/id6NGfqLgy