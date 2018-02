ATAC ARMAT la Zurich: Doua persoane au fost UCISE in fața unei banci / VIDEO

Două persoane au fost împuşcate şi ucise, vineri după-amiază, în faţa unei filiale a băncii UBS din oraşul elveţian Zurich, conform poliţiei, scrie BBC.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 14.30, în faţa unei unităţi bancare aflate lângă gara centrală din Zürich, scrie news.ro.

Poliţia din Zurich susţine că situaţia este sub control acum şi că nu mai există niciun pericol.

Forţele de ordine au precizat că au fost găsite două victime împuşcate. Una dintre ele era decedată, iar cealaltă a murit la scurt timp după ce au ajuns echipajele de Poliţie.

Martorii spun că s-a tras de cel puţin patru sau cinci ori.

Imaginile din presa elveţiană arată două persoane decedate aflate pe asfalt, iar un pistol poate fi văzut aproape de mâna uneia dintre victime.

Încă nu se cunoaşte motivul atacului, iar Poliţia este în continuare prezentă la locul faptei.

#Switzerland: Large-scale operation of the police in #Zurich. Several shots were heard, two dead people, one with a gun in his hand, were found in front of a branch of the UBS bank. https://t.co/TaGYzgMIJB pic.twitter.com/m1WgcKt3Te