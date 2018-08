ATAC asupra unui tren de calatori din Romania! Calatorii sunt in stare de SOC - VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene incredibil in apropiere de Resita, acolo unde a avut loc un atac armat asupra unei garnituri de tren care circula pe ruta Resita - Timisoara. Incidentul s-a soldat fara victime, dar calatorii sunt in stare de soc. Martorii spun ca s-a tras cu arma asupra trenului intre statiile Resita si Moniom, o zona cunoscuta pentru ca aici locuiesc mai multe familii de romi. O pasagera a marturisit ca un glont i-a trecut pe langa cap. In vagonul atacat se aflau aproximativ 30 de persoane. Alti calatori s-au aruncat pe jos in urma incidentului. La sosirea in gara Resita, oamenii au coborat panicati din tren. Mai multi calatori au sunat la 112, iar trenul a fost garat pe una dintre linii si sigilat pana la sosirea criminalistilor. " ...