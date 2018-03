Atac brutal la conducerea lui Dinamo: "Ii baga limba in ureche lui Negoita si-l da afara si pe Bratu"

Claudiu Vaiscovici google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Claudiu Vaiscovici, fostul atacant al lui Dinamo, lanseaza un atac dur la adresa conducerii dinamoviste dupa eliminarea din Cupa Romaniei in fata Universitatii Craiova, scor 0-1. "Cine ar fi venit pe praful asta? Bratu a semnat pe o perioada de un an si jumatate, dar daca vine unul de ii baga limba in ureche si ii spune ca asta nu e bun, il curata si pe Bratu imediat. Nu poate creste Bratu valoarea jucatorilor peste noapte", a declarat Vaiscovici la Pro X. Fostul fotbalist al "cainilor" recunoaste ca nu mai are asteptari de la actuala echipa a lui Dinamo si ii acuza pe jucatori ca sunt "mercenari". "De multa vreme ne asteptam sa se intample ceva bine la Dinamo ...