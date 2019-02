Atac dur la adresa lui Klaus Iohannis: Cel mai destept a cedat

Klaus Iohannis 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Eurodeputatul Gabriela Zoana a reactionat duminica dupa retragerea lui Mircea Draghici din procedura numirii in functia de ministru al Transporturilor, spunand ca cel mai destept a cedat. „Este un proverb care spune ca cel mai destept cedeaza intotdeauna. Din acest motiv, consider ca retragerea deputatului si trezorierului PSD, Mircea Draghici, din procedura numirii in functia de ministru al Transporturilor este una care demonstreaza cu prisosinta adevarul pe care acest proverb il cuprinde. Klaus Iohannis a demonstrat, din pacate pentru romani, ca nu avem un presedinte de tara responsabil. In plus, de data aceasta, prin incapatanarea absurda de care a dat dovada, a demonstrat si ca ii lipseste ...