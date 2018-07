Atac dur la Ambasadorul SUA in Romania: `Reprezinta interesele unei mici gaști de influența maghiara de la Washington`

Ambasadorul SUA în România este criticat dur după ce a cerut României să fie mai atentă cu drepturile minorităților în România, în special minoritatea maghiară. Declarațiile sale vin în urma unei vizite în județul Harghita unde s-a întâlnit cu lideri ai UDMR care s-au plâns că drepturile minorității maghiare sunt tot mai mici în urma unor decizii repetate ale unor instanțe de judecată.

Bulgaria construiește un GARD la frontiera cu România: Cum și-au motivat decizia autoritățile de la Sofia

Declarațiile lui Hans Klemm au fost imediat sancționate de Alexandru Cumpănașu, președintele Coaliției pentru Modernizarea României (CNMR), care e de părere că prin aceste declarații el nu mai reprezintă SUA în România și nici măcar interesele României ci pe ale ”unei găști de influență maghiară de la Washington”:

"Hans Klemm are o agenda bizara si fara respect pa adresa romanilor din Harghita si Covasna. Declaratia de azi prin care ne "incurajeaza" sa respectam drepturile minoritatii maghiare din Harghita este prea mult. AJUNGE!. Si inainte de a fi Presedintele CNMR si acum am avut si voi continua sa am o relatie excelenta cu statul american sau societatea civila ori academica din SUA. Insa din punctul meu de vedere in problematica minoritatii maghiare domnul Klemm nu reprezinta nici interesele SUA si nici interesele Romaniei ci ale unei mici gasti de influenta maghiara de la Washington...pot intra in detalii cand ca fi nevoie. Cum sa vorbesti de atentionarea Romaniei sa respecte drepturile minoritatii maghiare din Harghita? CARE minoritate??. 90 la suta maghiari. Nici un parlamentar de etnie romana mr Klemm!!!!!. NICIUNUL. Primarii, presedintii de Consilii judetene sunt maghiari!!!. Ce vreti mai mult?. Dar la abuzurile impotriva MINORITATII ROMANESTI din Harghita vegheati? Conteaza? Atacurile ZILNICE si DEZRADACINAREA romanilor conteaza???", susține Cumpănașu.