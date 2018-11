Atac dur la Theresa May! Un membru din partidul din care face parte lanseaza o serie de acuzatii

theresa May google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul ministru britanic insarcinat cu Brexitul, Dominic Raab o critica dur pe Theresa May, pe care o acuza de lipsa de vointa politica si hotarare in negocierea Brexitului cu Uniunea Europeana (UE), relateaza The Associated Press, conform news.ro. Raab, care a demisionat joi din Guvern, o acuza pe sefa Executivului britanic ca nu s-a opus atacurilor unor oficiali europeni. ”Daca nu putem sa incheiem acest acord in conditii rezonabile, trebuie sa fim foarte cinstiti cu aceasta tara: nu vom fi corupti, santajati ori intimidati si vom pleca”, a declarat Raab pentru Sunday Times. ”Lipseste un lucru: vointa politica si hotararea”, a subliniat el. Theresa May se confrunta cu ...