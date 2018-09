Atac la o cresa din New York! Doi adulti si trei bebelusi, printre care si un nou-nascut, au fost injunghiati

Atac cresa New York google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un nou-nascut si alti doi bebelusi cu varste de pana la o luna se numara printre cele cinci persoane injunghiate vineri la o cresa din New York de catre o angajata care a incercat ulterior sa se sinucida, conform politiei, scrie CNN. Victimele – doua fete, un baiat si doi adulti – se afla in stare grava dar stabila, au informat autoritatile. Copiii aveau varste cuprinse intre trei zile si o luna, conform adjunctului sefului politiei, Junita Holmes. Ea a informat ca in momentul atacului alti noua copii, impreuna cu parintii lor, se aflau in incinta cresei. „Unul dintre copii a fost ranit mai grav decat ceilalti. La un moment dat, am crezut ca ar putea sa moara, dar a supravietui ...