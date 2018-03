Atac masiv cu rachete al rebelilor din Yemen asupra Arabiei Saudite

Şapte rachete balistice trase de rebelii şiiţi yemeniţi au fost interceptate în cursul nopţii de duminică spre luni în spaţiul aerian al Arabiei Saudite, iar resturile au făcut un mort şi doi răniţi, a anunţat coaliţia militară condusă de Riad, scrie AFP.

BREAKING: Yemeni sources have clarified the magnitude of tonight's attacks against Saudi. Targets: •King Khaled airport (Riyadh), •Abha airport (Asir), •Jizan airport, •Najran airport, •Other targets, including army bases. #Saudi began attacking #Yemen 3 years ago tonight. pic.twitter.com/Rn5aKi5yuv

Trei dintre aceste rachete se îndreptau spre capitala Riad, una spre oraşul garnizoană Khamis Mesheit, una spre Najran, iar două spre Jizan, în sudul Arabiei Saudite, a precizat într-un comunicat purtătorul de cuvânt al coaliţiei, colonelul Turki al-Maliki.Aceste tiruri au coincis cu a treia aniversare a intervenţiei împotriva rebelilor houthi a coaliţiei militare conduse de Arabia Saudită.Colonelul al-Maliki a informat că o persoană şi-a pierdut viaţa, iar apărarea civilă de la Riad a precizat că resturile uneia dintre rachetele interceptate deasupra capitalei au lovit un imobil, omorând un cetăţean egiptean şi rănind alte două persoane.



Este pentru prima dată de la începutul campaniei în Yemen când coaliţia condusă de Riad anunţă lansarea unui număr atât de mare de rachete balistice într-o singură zi asupra Arabiei Saudite.

One of the several Ballastic missile fired from Yemen and landed in Saudi Arabia pic.twitter.com/wRfBcCCugL

The Saudi Royal Air Defense intercepts multiple missiles in the capital city of Saudi Arabia. These missiles were launched from #houthis militia in Yemen, who are supported by the Iranian regime#stopIran#Iran #SaudiArabia #Riyadh pic.twitter.com/nRR9tksFII