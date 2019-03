Atac NEAȘTEPTAT - Andrei Caramitru o ia la ținta pe Alina Gorghiu: 'Nu ma mira'

Consilierul liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, o atacă pe senatoarea Alina Gorghiu, după ce, ieri, liberala a declarat că un referendum pe Justiție nu ar servi vreunei modificări concrete în plan legislativ.

"O știre excelentă. Ce înțeleg eu că “aproape” hotărât înseamnă :

- organizațiile civice și USR/Plus cer de multă vreme referendumul, au strâns 1m de semnături pentru asta

- recent USR a cerut formal Președintelui sa organizeze referendumul. Am pus presiune maximă pentru un răspuns

- Președintele ne spune azi clar : “la început am fost relativ puţini entuziaşti pentru această idee, adică eu şi încă vreo doi – trei, dar am reuşit să conving mai mulţi pentru că trebuie să judecăm foarte bine această chestiune”. Nu mă miră - ieri Alina Ghorghiu spunea clar ca nu vrea. Bătălie mare între reformatori și USL-isti in PNL. Probabil cu Președintele de partea reformatorilor aici (asta e bine).

Ăsta e marele beneficiu al partidelor noi și a implicării oamenilor in proteste. Pun presiune maximă pe sistem și îl forțează să se reformeze (ajutând pe cei “buni” să scape de cei “răi” din organizațiile vechi). Însă suntem foarte departe de final, drumul e lung.

Trebuie să continuăm. #26Mai #USR/Plus", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.