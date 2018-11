Atac sangeros in orașul american Denver. Care este bilanțul victimelor

Infrangere pentru Donald Trump! Casa Alba a restabilit acreditarea lui Jim Acosta Casa Alba a anuntat, luni, ca a restabilit acreditarea de presa a jurnalistului Jim Acosta, care a avut o disputa cu pre...

Ce-i fuge, de sub talpi, lui Dragnea, ramanand cu o insula de yesmeni? Spectacolul de joasă speță regizat ieri de Liviu Dragnea, cu ungerea ca miniștri a unor detronați pentru incompetență, găsiți azi apți pentru a prelua președinția europeană și a se comporta continental ca Titulescu și Iorga, câțiva dintre ei nulități cu notorietate, mi-a produs nu doar silă, ci și î ...

Un tren a deraiat in aporpiere de Barcelona. Un om a murit si cel putin cinci au fost raniti Un om a murit şi cel puţin cinci au fost răniţi după ce un tren a deraiat în Spania, la 40 de kilometri nord-vest de Barcelona, transmite Digi24.ro. Accidentul a avut loc la ora locală 6 şi 15 minute. Potrivit presei locale, au sărit de pe şine două dintre cele 6 vagoane ale garnituri ...

Oficial de la CNAIR. Tone de material antiderapant folosite de drumarii DRDP Constanta noaptea trecuta În urma intervenţiei drumarilor de la CNAIR, la această oră nu sunt drumuri naţionale închise sau cu restricţii de tonaj din cauza condiţiilor meteorologice din ultima perioadă, informează CNAIR într-un comunicat de presă. Astfel, drumarii au acţionat la nivelul într ...

Presedintele Iohannis, "somat" sa nu o accepte pe Olguta Vasilescu la Transporturi Organizațiile din Iaşi care susţin autostrada pentru Moldova şi care au fost primite recent de Iohannis la Cotroceni susțin că Lia Olguța Vasilescu este ”nepotrivită” pentru Ministerul Transporturilor. Citește mai departe...

S-au stabilit semifinalistele din Liga Natiunilor: Iata toate rezultatele inregistrate Nationala Olandei a obtinut o remiza nesperata in fata Germaniei, 2-2, la Gelsenkirchen, luni seara, in Liga Natiunilor la fotbal, dupa ce a fost condusa cu 2-0 pana in final.

De-ale PSD: am pus in program spitale, dar va dam cimitire Simt o nota de cinism in stirea publicata recent cu privire la faptul ca, in urma exercitiului "Seism 2018", s-a hotarat majorarea capitalului social al Companiei Municipale Cimitire SA, pentru a creste numarul locurilor de veci in Capitala.

Christian Vieri, știut drept cel mai celebru "Casanova" din istoria fotbalului, a devenit pentru prima dată tătic. Superba lui parteneră i-a dăruit o mică prințesă. Atât fostul atacant de la Juventus, cât și Costanza Caracciolo au împărtățit bucuria unică de a deveni părinte – fiecare a scris câte un mesaj emoționant pe o rețea de

Giani Kiriță este antrenorul Faimoșilor în sezonu 2 la Exatlon și mărturisește că echipa nu îl ajută deloc să se joace cu psihicul adversarilor, la fel cum o făcea în primul sezon. Fostul dinamovist îl atacă dur pe Silviu, ultimul eliminat din echipa roșie și spune că nu avea ce să caute la Exatlon, pentru