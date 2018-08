Atac sangeros! Scene desprinse din filmele de groaza pe terasa Corso din centrul Iasului! Un barbat gelos si-a injunghiat iubita! Iata filmul intregii povesti! FOTO, VIDEO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Fostul concubin a atacat-o cu un cutit chiar intr-un restaurant din centrul Iasului • Oamenii care erau de fata au privit neputinciosi • Agresorul a fost prins in centrul orasului, fiind imobilizat de catre politisti • Totul s-a intamplat sub privirile ingrozite ale trecatorilor • Victima a fost transportata in stare grava la spital si are nevoie de mai multe zile de spitalizare • Totul pare a fi o razbunare pusa la cale in amanunt de fostul ei concubin Un eveniment care a ingrozit intreg Iasul a avut loc vineri seara, chiar in centrul orasului, la un local frecventat de sute de persoane. Un barbat in varsta de 63 de ani a atacat cu un cutit o femeie in varsta de 48 de ani, care lucra in bucataria ...