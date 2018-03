Atac terorist la un hotel din Alexandria. Sunt mai multe victime

Explozie langa hotelul Tolip din Alexandria google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un politist a fost ucis si alte patru persoane au fost ranite in explozia unui autovehicul produsa sambata la Alexandria, al doilea oras din Egipt, unde incepand de luni vor avea loc alegeri prezidentiale, transmit Reuters si AFP. Atacul, produs in apropierea unui hotel, a vizat coloana in care se afla seful securitatii orasului, a anuntat Ministerul de Interne. Atacul nu a fost revendicat deocamdata. Explozia s-a produs in apropierea hotelului Tolip din cartierul Rushdi, in aceasta dupa-amiaza, aproape de convoiul sefului securitatii din Alexandria, a declarat o sursa de securitate egipteana pentru Al Jazeera. Ministerul egiptean de Interne a spus ca atacul a fost o incer ...