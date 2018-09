Atacat de romani, Rudolph Giuliani este elogiat de Donald Trump: 'Rudy este un razboinic adevarat'

Criticat de mulţi români după scrisoarea trimisă preşedintelui Klaus Iohannis, Rudolph Giuliani este lăudat chiar de preşedintele SUA, Donald Trump. Laudele lui Trump vin în ziua în care se implinesc 17 ani de la atentatele teroriste de la New York, oraş care era condus la momentul respectiv de Giuliani.

"Rudy Giuliani a făcut o treabă grozavă ca primar al oraşului New York în perioada 11 Septembrie. Leadeship-ul, curajul şi priceperea lui nu trebuie uitate. Rudy este un adevărat războinic", a scris Trump pe Twitter.

Astăzi de împlinesc 17 ani de la atacul terorist din 11 septembrie 2001. Giuliani, ca primar al oraşului New York în acea perioadă, este considerat de americani drept unul dintre eroii crizei teroriste din 2001. După atacurile din 2001, a fosr numit de cunoscuta realizatoare de televiziune Oprah "Primarul Americii". A fost desemnat de revista Time "Personalitatea anului 2001".

Rudolph Giuliani este în prezent avocatul lui Donald Trump. După scrisoarea trimisă preşedintelui, în care critica protocoalele secrete din justiţie şi abuzurile DNA, Giuliani a fost criticat de numeroşi lideri politici din România şi SUA, inclusiv de ambasadorul României în SUA, George Maior. Giuliani a recunoscut că scrisoarea a fost un demers de lobby plătit.

Rudy Giuliani did a GREAT job as Mayor of NYC during the period of September 11th. His leadership, bravery and skill must never be forgotten. Rudy is a TRUE WARRIOR!