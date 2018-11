Atacata de Dragnea, Corina Cretu face o noua incercare: Exista bani europeni pentru Autostrada Targu Mures - Iasi

Comisarul European Corina Creţu reacţionează la un nou atac din partea lui Liviu Dragnea. Creţu afirmă din nou că proiectul Autostrăzii Târgu Mureş - Iaşi poate fi finanţat din bani europeni.

Cătălin Urtoi, reprezentant al asociaţiei Împreună pentru autostrada A8 povesteşte pe contul său de Facebook cum a decurs întâlnirea dintre ieşenii care militează pentru construcţia autostrăzii Iaşi Târgu Mureş şi Liviu Dragnea, şeful Camerei Deputaţilor:

"El (Dragnea): Oricum sa stiti ca s-a creat un precedent periculos. Uite acum vor si cei din sudul tarii, cum spuneti voi, sa depuna o lege pentru o autostrada.

Noi: Foarte bine. Fiecare are acest drept. Diferenta este ca noi suntem izolati complet.

El: Pai ce in sudul tarii avem autostrazi?!

Noi: In sud tot mai aveti Bucuresti - Pitesti, sau Bucuresti - Constanta...

El: Aveti dreptate, dar nu reprezinta nimic. Sa vedem acum de unde luam banii si cum facem sa dam drumul la acest proiect. Este un proiect dificil si scump.

Noi: De la Uniunea Europeana putem lua pana la 75% asa cum spune Comisia Europeana si Doamna Corina Cretu

El: Mai lasati-ma cu doamna Corina Cretu. Ea vorbeste, dar concret nu stie nimic.

Noi: Sper sa nu continuati cu Parteneriatul Public Privat.

El: Dar ce este rau in acest Parteneriat Public Privat?! Ce mai cunteaza cum o facem, important este sa se faca."

Corina Creţu a distribuit pe contul personal de Facebook o ştire despre afirmaţiile lui Liviu Dragnea la adresa sa, fără să le comenteze. În schimb, a reiterat "oferta" Comisiei Europene.

"Reiterez disponibilitatea mea și a serviciilor DG REGIO de a finanța prin fonduri europene studiul de fezabilitate și etapizarea construcției autostrăzii Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni. Aceasta poate fi eligibilă pentru cofinanţare din Fondurile structurale şi de investiţii europene, având în vedere faptul că face parte din reţeaua TEN-T de bază, fiind inclusă totodată și în Master Planul General de Transport. Rămâne la latitudinea autorităţilor române dacă doresc să facă o solicitare în acest sens Comisiei Europene", scrie Corina Creţu.