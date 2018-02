Atacatori cu spray lacrimogen, prinsi de politistii ieseni. Au reusit sa fure doua telefoane mobile

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 21 februarie, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat doi tineri, din comuna Prisacani si Gropnita, banuiti de comiterea a doua infractiuni de talharie calificata. Astfel, in seara zilei de 15 februarie, deplasandu-se pe b-dul Socola, din municipiul Iasi, acestia i-ar fi pulverizat o substanta iritant lacrimogena in zona fetei unui tanar, din comuna Gorban, si i-ar fi sustras un telefon mobil, in valoare de aproximativ 350 de lei. De asemenea, in seara zilei de 18 februarie, in timp ce se aflau pe o alee, din municipiul Iasi, i-ar fi pulverizat spray iritant lacrimogen in zona fetei unui tanar de 20 de ani, din comuna Prisacani si i-ar fi sustras un telefonul mobil, in valoa ...