Atelier de pedagogie muzeala la Palatul Culturii ''DRUMUL MIRODENIILOR''! Pe mare navigam, condimente transportam!

In contextul expozitiei „OLFACTIV. Mirodenii, rasini, parfumuri si miresme. Din antichitate pana in epoca moderna", Muzeul de Istorie a Moldovei si Biroul Relatii Publice, Marketing Cultural, Logistica, Proiecte si Programe organizeaza, in cadrul programului DICE derulat de Complexul Muzeal National „Moldova" Iasi, un atelier de pedagogie muzeala cu tema „Drumul mirodeniilor", concept ce poarta semnatura muzeografului Ioan Iatcu. Atelierele sunt programate sa se desfasoare in Sala de Educatie Muzeala de la Palatul Culturii, in perioada 9 aprilie – 10 mai 2019, de marti pana vineri, in intervalul orar 10.00 - 14.00, si se adreseaza tuturor categoriilor de elevi. In a ...