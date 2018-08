Atenție, afaceriști! Primaria S4 pregatește investiții imobiliare la Piața Sudului

Orban il ataca dur pe Fifor dupa gafa comisa: Alimenteaza propaganda Moscovei Președintele Partidului Național Liberal (PNL), Ludovic Orban, a făcut declarații miercuri referitoare la afirmațiile Mi ...

Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce nu ai voie sa faci in Postul Sfintei Marii Adormirea Maicii Domnului sau Sfânta Marie Mare, așa cum mai e cunoscută în tradiția populară din România, este o sărbătoare care le amintește credincioșilor de ziua în care Fecioara Maria a murit. Știută în popor şi sub denumirea de "Uspenia" (n.r.: termenul slav), Sfânta Marie Mare este prăznuită atât de ortodocşi, cât şi de catolici […]

Fifor și rachetele. Atanasiu il pune la zid pe ministru: Este exact limbajul pe care l-au folosit rușii! EXCLUSIV Fostul ministru al Apărării Teodor Atanasiu îl pune la zid pe actualul deținător al portofoliului, după ce Mihai Fifor a ...

Simona Halep și-a construit un imperiu financiar! Cați bani a caștigat din tenis și cați a investit Halep e numarul 1 WTA si detinatoarea trofeului Roland Garros, performante ce atrag si castiguri pe masura. Cu aproape 30 de milioane de dolari castigati in total in cariera din tenis, Halep isi investeste banii in afaceri imobiliare si turism. „Pe langa cariera de succes, jucatoarea din Constanta si-a cladit un portofoliu serios de afaceri, […]

Laurette, grav bolnava! Mulatra este țintuita la pat. "Ma operez!" Laurette trece prin momente cumplite. Mulatra este țintuită la pat din cauza unor dureri insuportabile la coloana vertebrală, urmând ca în cursul zilei de miercuri să meargă la medic pentru un consult amănunțit. "Sănătatea este o avere care nu se poate măsura. Dacă ai pierdut-o, ştii prea bine cât de tare doare. De aproximativ trei […]

Imagini sfașietoare de la inmormantarea polițistei care și-a ucis mama și bebelușul! Adela Lepădat, polițista care și-a împușcat mama și bebelușul de șase luni a fost înmormântată astăzi, alături de ei. Sicriele au fost transportate în mașini diferite. Încă de dimineață, la capela din Târgu Jiu unde au fost depuse de marți seară sicriele cu trupurile celor trei, s-au strâns zeci de persoane. Apropiați sau doar simpli […]

Loredana Chivu este in doliu. Mesajul cutremurator al fostei asistente TV: "Mi-ai spus: «Adio, fetita mea, nu ne-a mai ramas timp»" Loredana Chivu trece prin momente delicate! Una dintre cele mai importante femeie din viața ei a părăsit această lume. Îngenuncheată de durere, fosta asistentă TV a scris un mesaj în memoria persoanei dragi. În rândurile scrise, ea a dezvăluit ce discuție cutremurătoare a purtat la ultima întâlnire pe care a avut-o cu cea care a […]

Liderul senatorilor UDMR: Este inacceptabila atitudinea lui Iohannis fata de drepturile lingvistice Liderul senatorilor UDMR, Cseke Attila, a apreciat, miercuri, ca fiind „inacceptabil” că preşedintele Klaus Iohannis, aparţinând la rândul său unei minorităţi naţionale, a atacat la CCR Codul Administrativ care prevede extinderea drepturilor lingvistice în administraţie pentru minorităţi.

Un europarlamentar PSD o acuza pe Monica Macovei ca minte la Bruxelles in ceea ce priveste abuzul in serviciu Europarlamentarul PSD Gabriela Zoană a afirmat, miercuri, că Monica Macovei le-a trimis Preşedintelui Parlamentului European şi liderilor grupurilor politice din PE un e-mail care conţine „o serie întreagă de minciuni" despre modificările aduse legislaţiei penale din România.