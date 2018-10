ATENȚIE, IMAGINI ȘOCANTE Momentul in care un tren intra, in mare viteza, in sute de oameni: Zeci de morți și raniți - VIDEO

UPDATE Numărul victimelor ar putea să crească. Până acum, sunt și 200 de răniți.

Zeci de persoane şi-ar fi pierdut viaţa vineri într-un accident de tren în statul Punjab din nordul Indiei, potrivit canalelor de televiziune locale, relatează dpa şi Reuters.

Între 40 şi 50 de persoane ar fi murit în momentul în care un tren ar fi intrat în mulţimea adunată lângă liniile de cale ferată în oraşul Amritsar pentru a participa la o sărbătoare hindusă, relatează dpa.

Potrivit postului Times Now, oamenii nu au auzit trenul apropiindu-se din cauza zgomotului produs de artificii, scrie agerpres.ro.

Extremely saddened by d shocking train accident in #Amritsar during #RavanDahan.Over 50 dead &50 injured. Locals say Navjyot Kaur Siddhu, (wife of Navjyot Singh Siddhu),who was the chief guest at the event but she sped away in her car after the incident. pic.twitter.com/3YQZsLEPFk — babjipv (@pvbabji) 19 octombrie 2018

Residents said Navjyot Kaur Siddhu, (wife of Congress minister Navjyot Singh Siddhu),who was the chief guest at the event, sped away in her car.Also said that they had informed Railways about the Dussehra celebrations,but the train continued to speed #Amritsar pic.twitter.com/Bp68hw3Je1 — vijaita singh (@vijaita) 19 octombrie 2018