Atenție, turiști! Restaurante in stațiunea Mamaia cu mancare expirata, inclusiv cu gandaci

Cel putin sase persoane au fost ranite in peste 70 de explozii si incendii din trei orase situate in apropierea orasului Boston din statul american Massachusetts, produse cel mai probabil din cauza fisurarii unei conducte de gaz.

Judecatorul Andrea Chis, membru in CSM, sustine ca nu era nicio urgenta pentru ca Guvernul sa dea o ordonanta prin care sa-i mentina in functie pe actualii sefi ai Inspectiei Judiciare, ale caror mandate expirasera pe 1 septembrie.

Ghinion teribil pentru Sorana Darclee, în prima ediție" Ultimul Trib" de joi seara. Artista a încercat să ducă la capăt cu brio prima provocare la care a fost supusă, dar din păcate s-a accidentat şi a ajuns să îşi spargă buza. De asemenea, „Ultimul Trib", cel mai nou reality-show de supraviețuire în Madagascar, a debutat