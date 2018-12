Atenționare ANM: cod galben de ceața pentru 13 județe

13 judeţe din sudul, sud-estul și nord-estul țării se află duminică seară sub atenţionare cod galben de ceaţă, meteorologii avertizând că fenomenul determină scăderea vizibilităţii sub 200 de metri. Atenţionarea cod galben de ceaţă este în vigoare până la ora 23.00 pentru judeţele Ialomiţa, Prahova, Argeş, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Călăraşi. Ceaţa determină scăderea vizibilităţii sub […]

The post Atenționare ANM: cod galben de ceață pentru 13 județe appeared first on Cancan.ro.