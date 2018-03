Atenționare de calatorie din partea MAE in privinta Ucrainei: Condiții meteorologice severe

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Ucraina că, în conformitate cu datele transmise de autoritățile locale, în perioada 16 – 19 martie 2018, în vestul și centrul țării, dar și în regiunea Transcarpatia, sunt prognozate ploi, căderi de zăpadă însemnate cantitativ și viscol, precum și vânt puternic de 7-22 m/s (cu maxime de până la 30 m/s în zonele înalte).

Circulația autovehiculelor va fi îngreunată ca urmare a depunerii stratului de zăpadă și gheață pe carosabil și este posibil, ca urmare a condițiilor meteorologice deosebite, circulația auto să fie restricționată sau închisă temporar pe anumite tronsoane ale drumurilor naționale. În perioada 17-18 martie 2018, pe cursurile râurilor din proximitatea orașului Mucacevo, se așteaptă creșteri de nivel între 0,5 și 2,5 m, existând riscul izolat de producere a inundațiilor. Temperaturile minime se vor situa între -1° C și -6° C pe timpul nopții, iar pe alocuri, -7° C până la -12° C în zonele înalte ale regiunii Transcarpatia. Pe timpul zilei temperaturile vor fi pozitive cu maxime cuprinse între 3° C și 8° C.

Cetățenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Kiev: +380445009932, +380445009934 și +380445009935, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență. De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefoanele de permanență ale Ambasadei României În Ucraina: +380936252717; Consulatului General al României la Cernăuți:+380932709260; Consulatului General al României la Odessa: +380955412788; Consulatului României la Solotvino: +380682140918.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet http://kiev.mae.ro, http://odessa.mae.ro, http://solotvino.mae.ro, http://cernauti.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește în siguranță” (disponibilă gratuit în „App Store” şi „Google Play”), care oferă informații şi sfaturi de călătorie, precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îți poate salva viața!”.