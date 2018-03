Ateneul din Iasi va primi Inaltul Patronaj Regal din partea Majestatii Sale Margareta

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Miercuri, 21 Martie 2018, de la ora 17:00 in Sala Regilor, de la Palatul Elisabeta din Bucuresti va avea loc ceremonia oficiala prin care i se va acorda Ateneului din Iasi Inaltul Patronaj Regal. Majestatea Sa Margareta va patrona oficial, incepand de maine prima institutie de cultura din Regatul Romaniei Mari. Inca de la infiintarea sa, Ateneul iesean a beneficiat de Inalt Patronaj Regal, rand pe rand regii Romaniei, Ferdinand I, Carol al II-lea si Mihai I au fost patronii simbolici ai institutiei de cultura iesene, acordand o atentie deosebita si avand implicatii inclusiv financiare in activitatile cultural-educationale desfasurate aici. Din pacate regimul comunist a intrerupt brutal aceasta frumoasa traditie in anul 1948, d ...