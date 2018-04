Atentat antiromanesc in Italia, magazin cu produse romanesti atacat cu o bomba la Anzio, langa Roma

atentat2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In dimineata zilei de 3 aprilie, in jurul orei 2.00, in a doua zi de Pastele Catolic, a avut loc un atentat indreptat impotriva unui magazin cu produse romanesti situat in localitatea Anzio, situata in apropiere de Roma, anunta Il Messaggero. Explozia a avut loc in Piazza del Consorzio din zona Lavinio. O bomba artizanala a fost aruncata spre un magazin gestionat de o familie de romani (”Produse romanesti – Cerbul Carpatin”), explozia producand spargerea geamurilor si distrugerea grilajului metalic. Explozia s-a auzit in toata localitatea, fortele de ordine si echipajele de pompieri ajungand in scurt timp. Carabinierii au inceput cercetarile interogand proprietarul magazinului si persoane ...