Atentat in Iran. 24 de persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost grav ranite, in timpul unei defilari

Atentat in Iran sambata dimineata. Douazeci si patru de persoane au fost ucise si alte cateva zeci ranite in atentatul care a vizat sambata dimineata o defilare militara in Ahvaz, oras in sud-vestul Iranului, indica un nou bilant oficial. „Numarul martirilor ucisi in atacul terorist se ridica la 24, printre care femei si copii dintre spectatori, iar acest bilant s-ar putea agrava in masura in care ranitii sunt in stare critica', a relatat agentia oficiala IRNA. 'Mai multe de 53 de persoane au fost ranite si internate in diferite spitale', adauga aceeasi sursa. Conform informatiilor difuzate de media iraniene, atacul, calificat drept 'terorist' de Teheran, a fost intrep ...