Atentat sangeros la o competitie sportiva. Cel putin opt persoane si-au pierdut viata iar alte 45 au fost ranite

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si 45 au fost ranite intr-o serie de explozii vizand un meci de cricket la Jalalabad in estul Afganistanului, au anuntat sambata autoritatile. Acest atentat, care a avut loc vineri seara in jurul orei locale 23.00, in timp ce avea loc meciul, este primul inregistrat in Afganistan de la inceputul Ramadanului, joi. Trei dispozitive au fost ascunse pe stadion si au explodat printre spectatori, a declarat purtatorul de cuvant al guvernatorului provinciei Attaullah Kogyani. "Organizatorul turneului, numit +Cupa Ramadanului+, Naqibullah Zaher a fost ucis", a precizat el. "Cele trei explozii au facut opt morti si 45 de raniti", a confirmat apoi biroul guvernatorului intr- ...