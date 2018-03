Atentat SINUCIGAS soldat cu zeci de morti!

Cel putin 26 de persoane au fost ucise si 18 au fost ranite miercuri intr-un atac sinucigas la Kabul, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza Agerpres.

Explozia, produsa in apropierea unui altar siit din vestul Kabulului, a avut loc in timpul sarbatorii Nawruz care marcheaza inceputul noului an persan.

Potrivit BBC, explozia a avut loc in apropierea spitalului Ali Abad si a Universitatii Kabul din vestul orasului. Atacatorul a venit pe jos si a detonat bomba atunci cand a fost reperat de politie.

Atentatul inca nu a fost revendicat.

