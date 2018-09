Atentat SOCANT in Amsterdam - Atacatorul a facut prapad cu un cutit

Atac Amsterdam google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Doua persoane au fost ranite grav, vineri, in urma unui atac cu cutitul care a avut loc in gara din Amsterdam iar presupusul atacator, un tanar afgan, a fost ranit prin impuscare, a anuntat politia olandeza care a mentionat o pista terorista, scrie AFP, citat de News.ro. Agresorul a fost identificat taziu vineri in persoana unui barbat de origine afgana in varsta de 19 ani cu permis german de rezidenta. "Luam serios in calcul posibilitatea unui motiv terorist", a declarat pentru AFP purtatorul de cuvant al Politiei din Amsterdam, Frans Zuiderhoek. "Catre orele 12.10 (10.10 GMT), in tunelul de vest al garii centrale, un barbat a injunghiat doua persoane si imediat dupa aceea a fost impu ...