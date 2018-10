Atentat terorist in Crimeea! Mai multi oameni au murit

explozie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel putin zece persoane au murit si peste 40 au fost ranite in urma unei explozii la un colegiu din Kerci, din estul Peninsulei Crimeea, conform reprezentantilor Serviciilor de Urgenta din Rusia. Incidentul a fost produs de un cilindru de gaz care a explodat. Medicii au transmis ca aproximativ 18 persoane au fost duse la spital cu rani grave, conform TheIndependent. SEISM 2018 - Sedinta CNSSU a avut loc in prezenta primului-ministru al Romaniei, Viorica Dancila. Au fost dispuse urmatoarele masuri Autoritatile atrag atentia ca numarul celor decedati sau raniti ar putea creste. „Explozia a avut loc in aceasta dimineata. Sunt morti si raniti. Serviciile de urgenta sunt la locul inciden ...