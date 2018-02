Atentie. Ai o masina mai veche de 12 ani? Ce a-i putea primi daca renunti la autovehicul

Toti conducatorii auto cu masini mai vechi de 12 ani sunt vizati. Acestia ar putea avea noi beneficii daca renunta la vechea masina, cel putin asta prevede un proiect inregistrat recent la Senat, ce are ca scop eliminarea autovehiculelor foarte vechi si poluante. Conducatorii ar putea primi in schimb bani de la stat pentru a-si achizitiona panouri solare, o centrala termica, sau alte surse alternativ/ecologice.

Concret, proiectul de act normativ prevede acordarea unui voucher valoric pentru achizitia de panouri solare, centrale termice putin poluante si surse alternativ/ecologice, cu conditia ca solicitantul sa predea la un centru autorizat de colectare o masina veche si poluanta. Voucherul va avea valoarea de 4.500 de lei, iar masina predata trebuie sa indeplineasca conditia vechimii, care trebuie sa fie mai mare de 12 ani.

Potrivit avocat.net, campania va viza atat persoanele fizice, cat si persoanele juridice, care nu au mai solicitat si alte fonduri de la Agentia Fondului de Mediu. Aceasta campanie se va suprapune Programului National Rabla si nu-l va inlocui. Doritorii au la dispozitie 30 de zile pentru a achizitiona produsul dorit si trebuie sa justifice achizitia prin factura fiscala. De asemenea, voucherul nu poate fi instrainat sau folosit pentru achizitionarea altui produs. Pentru a intra in vigoare, proiectul trebuie sa fie aprobat de Parlament, de promulgare si de publicarea in Monitorul Oficial.

Cine este fata pentru care politistii au oprit sa ii faca o pana. Unul dintre ei s-a dat jos din masina si i-a spus senin: „Doamna, chiar v-ati rugat bine”

Presa din Romania a relatat pe larg intamplarea unei tinere, care a fost ajutata de politisti, dupa ce a facut pana pe A1.

Ca sa le multumeasca salvatorilor sai, Maria Ceausila a postat pe 19 februarie o fotografie cu cei doi, care a fost redistribuita de peste 8.000 de ori.

Tanara trebuia sa ajunga cu mama sa la o clinica din Bucuresti.

„Am facut pana pe Autostrada Pitesti-Bucuresti, pe la km 40. Eram foarte panicate pentru ca mama mea avea programare la ora 14.00 la o clinica din Bucuresti si ne gandeam ca nu vom ajunge in timp util. Ne-am uitat pe autostrada in speranta de a gasi o masina care sa opreasca, insa fara succes. Am inceput sa scoatem lucrurile din portbagaj pentru a ajunge la roata de rezerva, si la nici 4-5 minute au aparut domnii politisti. Dumnealor au incetinit, au iesit din masina, iar noi, mai cu teama, mai cu rusine, le-am explicat situatia si s-au oferit cu draga inima sa ne ajute”. „Omeniei si altruismului nu le pasa ce haine poarta” Tot Maria Ceausila mai spune: „Chiar mama mea le-a spus domnilor politisti ca se tot ruga la bunul Dumnezeu sa ne ajute cineva si au aparut dumnealor, iar unul dintre cei doi politisti i-a replicat „doamna, chiar v-ati rugat bine". Din pacate, nu le cunosc numele celor doi domni politisti, insa acum le cunosc sufletul, care este de milioane! Motivul pentru care am postat aceasta poza a celor doi domni politisti care ne-au ajutat intr-o situatie delicata este de a evidentia faptul ca omeniei si altruismului nu le pasa ce haina poarta, ce functie ocupa sau in cadrul carei institutii din Romania activeaza! Mie si mamei mele nu ne-a venit sa credem ca in aproximativ 10 minute am reluat drumul catre Bucuresti in conditii de siguranta, respectiv pe 4 roti”, a povestit tanara pentru Adevarul.

