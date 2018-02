Atentie! Avertismentul dur dat de FMI: Tarile trebuie sa se pregateasca

FMI google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fondul Monetar International (FMI) se asteapta ca ritmul de crestere a economiei mondiale sa atinga 3,9% in 2018 si 2019, dupa un avans de 3,7% in 2017, insa tarile trebuie sa se pregateasca pentru a face fata efectelor normalizarii politicii monetare, precum si a celor provocate de progresele tehnologice asupra locurilor de munca, a declarat marti directorul general al FMI, Christine Lagarde, transmite AGERPRES, citand Reuters. Cu ocazia unei conferinte organizata la Jakarta, Lagarde a apreciat ca tarile din Asia de Sud-Est se pregatesc pentru a face fata unor dobanzi mai mari in economiile avansate, in special in SUA si Europa, dar i-a avertizat pe decidenti ca trebuie sa ramana vigilenti cu privire la efectel ...