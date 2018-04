Atentie! Cod GALBEN de ploi la Iasi

ploaiet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, atentionari cod galben de ploi cu descarcari electrice pentru 12 judete, cele mai multe din zona Moldovei si Olteniei. Aversele pot cumula 15-20 de litri pe metrul patrat si vor fi si intensificari ale vantului in urmatoarele ore. Astfel, ANM a emis cod galben de ploi cu descarcari electrice si grindina de mici dimensiuni pentru judetele Suceava, Bacau, Vrancea, Botosani si Galati si Iasi. Aversele de ploaie pot cumula 15-.20 lde litri pe metrul patrat si vor fi si intensificari de scurta durata ale vantului. CITESTE SI: Schimbarile climatice se vor resimti dramatic in aceasta vara. Meteorologii avertizeaza Ne asteapta arsita in timpul z ...