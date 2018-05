Atentie! Cod galben de vijelii in mai multe zone ale tarii

cod galben google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de precipitatii abundente pentru 23 de judete, valabila incepand de marti, ora 18:00, pana miercuri, la ora 9:00. Conform ANM, in seara zilei de marti (15 mai) si in noaptea de marti spre miercuri (15/16 mai) in Oltenia, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul si nordul Munteniei si in zona de munte a Banatului si Crisanei va ploua torential, iar cantitatile de apa vor depasi 30 l/mp si izolat 50-60 l/mp. Avertizare meteo pentru judetul Iasi! Se apropie o furtuna puternica Judetele vizate sunt Satu Mare, Maramures, Bistrita-Nasaud, Salaj, Cluj, Mures, Suceava, Bihor (partial), Arad (partial), Timis (partial ...