Atentie daca mergeti sau sunteti in Grecia! Vine furtuna Zorba, vreme e periculoasa, iar multi romani sunt deja blocati pe insule. Ce regiuni e bine sa evitati (UPDATE)

Din cauza ploii si a vantului puternic din Grecia, mai multi turisti romani au ramas blocati, inca de vineri, pe insulele pe care plecasera in vacanta. Mai rau este ca - spun meteorologii - vremea se va inrautati simtitor in orele care urmeaza, in conditiile in care se asteapta ca sambata, furtuna Zorba sa loveasca puternic Grecia.