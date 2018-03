Atentie! Declaratia 600 a suferit unele modificari! Ce trebuie sa stii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Premierul Viorica Dancila vine cu noi precizari despre modificarile aduse controversatei Declaratii 600. Ministrul Finantelor anunta cum se modifica Declaratia 600 "Guvernul va introduce azi in dezbatere public o varianta a declaratiei, urmand ca cele mai bune propuneri sa fie incluse in proiectul final. Sunt convinsa ca e o veste buna. Contribuabilii depun o singura declaratie in loc de 7. Platile pentru impozit, CAS si CASS se fac pentru venitul anului curent, nu al celui precedent. A fost eliminata obligativitatea de a efectua plati anticipate, ceea ce anuleaza penalitatile. Contribuabilul poate sa aleaga sa efectueze plati oricand in cursul anului, in functie de necesitatile proprii. Se acorda bonificatie pent ...