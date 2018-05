Atentie: „Drogul de vacanta!” Cel mai nou drog utilizat in discoteci pentru abuzarea femeilor

Easy viola, numit si “The Holiday Drug” (Drogul de vacanta) este un gama – hidroxibutirat(GBH).

Acesta poate fi sub forma lichida, pulbere sau tableta si nu are miros sau gust, fiind astfel o arma puternica in interiorul discotecilor. Au existat numeroase cazuri in care a fost adaugat GBH in bauturile servite in discoteci, facand femeile sa fie fara aparare, dar cauzand si o multime de alte simptome teribile.

Care sunt simptomele cauzate de acest drog?

Somnolenta, oboseala si slabiciune

Boala

Greata de dimineata si varsaturi

Pierderea echilibrului si coordonarii

Dificultati de respiratie

Scaderea tensiunii arteriale

Absenta in judecata si vointa

Agresivitate

Halucinatii

Convulsii

În cazul în care prezentați simptome, va sfătuim să sunați la numărul de urgență 112.

