Atentie! Firmele care trimit oameni la munca in strainatatea trebuie sa respecte noi reguli! Care sunt acestia 

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Firmele romane care functioneaza si acum ca agenti de plasare a fortei de munca in strainatate si cele care vor vrea sa presteze aceasta activitate vor avea mai multe cerinte de bifat, potrivit unui act normativ ce va intra luni in vigoare, scrie avocatnet.ro. In raport cu Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM), spre exemplu, acestea vor trebui sa-si procure pentru inregistrare anumite documente, sa tina anumite evidente si sa le raporteze la ITM periodic, altfel riscand amenzi de cateva mii de lei. In plus, nu vor mai putea presta aceasta activitate firmele in faliment sau in dizolvare. In teorie, romanii care pleaca la munca in strainatate de acum inainte vor beneficia de o protectie sporita din partea statului roman, odata ...