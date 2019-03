Atentie ieseni! Se dau amenzi pentru acte de identitate expirate

carte identitate google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Directorul Executiv al Directiei Locale de Evidenta a Persoanelor, Marius Bodoga, atentioneaza cetatenii sa verifice valabilitatea actului de identitate pentru a solicita un nou act de identitate. Depasirea termenului de preschimbare a actului de identitate atrage o amenda contraventionala ce variaza intre 40-150 lei. "In vederea evitarii unor situatii neplacute, rugam cetatenii sa verifice valabilitatea actului de identitate si in cazul expirarii sa se prezinte la Serviciul de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu 6 luni inainte, dar nu mai putin de 15 zile, pentru a solicita un nou act de identitate. In acest caz exista posibilitatea pastrarii de catre titular a vechiului act d ...