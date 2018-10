Atentie la jocul sondajelor    

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar cercetari de piata. Sau pretinse cercetari de piata. Sau analize sociologice. Din ce in ce mai multe. Si suspect de contradictorii. Acest lucru se vede cu ochiul liber. Unii specialisti trag intr-o directie, altii in directia diametral opusa. Dupa cum bate vantul politic. Sau electoral. Sa incercam sa fim atenti. Si sa nu ne lasam pacaliti. Rostul acestei analize nu e de a anatemiza unele institute de cercetari de piata sau de a le ridica altora mingea la fileu. Nu voi arata cu degetul catre o serie de analisti cunoscuti. Un asemenea demers nu ne-ar ajuta sub nicio forma. Prefer sa analizez la rece un fenomen. De ce trag in directii diferite sociologii? Si, pana la urma, care sunt acele directii? Cine vrea sa vulnerabilizez ...