ATENTIE Maine e ultima zi in care puteti depune declaratia unica de venit! Ce riscati daca nu o depuneti

Declaratia Unica mai poate fi depusa pana marti, 31 iulie 2018, pe hartie sau in format electronic, a anuntat Ministerul Finantelor Publice. Marti, 31 iulie 2018 este ultima zi in care se poate depune Declaratia Unica. Contribuabilii persoane fizice pot depune Declaratia online, prin intermediul aplicatiei care poate fi accesata la adresa https://declunica.anaf.ro/, cu numele de utilizator si parola contului personal din Spatiul Privat Virtual, prin certificat digital calificat sau prin intermediul portalului e-guvernare.ro. De asemenea, Declaratia Unica se poate depune si in format hartie direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF, sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmar ...