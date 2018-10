Atentie maxima la ce produse cumparati! Directorul DSVSA Iasi, dr. Gabriel Ciobanu, explica la BZI LIVE cum sa alegem alimentele sanatoase

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In aceasta perioada, Iasul este plin de pelerini, iar tentatiile culinare sunt la tot pasul. Vineri, 12 octombrie 2018, de la orele 13.00, in studioul BZI LIVE va fi prezent directorul executiv al Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, dr. Gabriel Ciobanu. Vom afla de la seful DSVSA Iasi cum trebuie sa alegem alimentele sanatoase si cum trebuie sa ne ferim de produsele care nu sunt conforme din punct de vedere calitativ. Printre temele abordate in emisiunea BZI LIVE se numara si ce pericole se ascund in mancarea pe care o cumparam de la magazin, cum trebuie sa alegem carnea sau lactatele, dar si care mai este situatia in privinta luptei autoritatilor cu pesta porcina. Este bine sa cumparam semipreparate sau ...